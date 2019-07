Pendolari, 100 minuti di ritardo del treno per Cremona

CREMONA (23 luglio 2019) - E' odissea continua per i pendolari cremonesi che viaggiano sulla linea ferroviaria Mantova-Cremona-Milano. Il treno regionale 10487 che doveva partire da Milano Centrale alle 18 e 54 è dato con 100 minuti di ritardo; il treno perecedente è stato addirittura soppresso. E i viaggiatori, inviperiti anche per il gran caldo di questi giorni, non hanno avuto informazioni in merito alla situazione, che sia a causa di un guasto o di cos'altro.

