Battaglia vinta, la fontana è tornata a zampillare

CREMONA (23 luglio 2019) - Il presidente del comitato di quartiere Po, Matteo Tomasoni, facendosi portavoce delle lamentele dei residenti, aveva ingaggiato una sorta di vera e propria battaglia, combattuta anche sulle pagine del quotidiano La Provincia con appelli e lettere al direttore, Marco Bencivenga.

L’assessore comunale alle Piccole Cose, Rodolfo Bona, ascoltato direttamente Tomasoni e letti i servizi sul giornale, aveva garantito che l’intervento sarebbe stato eseguito entro la fine del mese.

Promessa mantenuta. E anche in anticipo sulle tempistiche indicate: da oggi la fontana di piazza Cadorna, simbolo di quella parte di città lasciata per settimane nel degrado e con la sporcizia al posto dell’acqua, è tornata a zampillare. Operazione conclusa in sinergia fra Comune e Padania Acque, che ora, ancora insieme, assicureranno anche un intervento più definitivo.

