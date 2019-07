Maxi cantiere, la nuova via Dante prende forma

CREMONA (23 luglio 2019) - La riqualificazione ha un costo di 752.341 euro e un solo obiettivo: migliorare l’accessibilità e la viabilità — compresa la sosta intorno al nodo della stazione ferroviaria, che perde 20 posteggi a raso ma ne guadagna 250 dal raddoppio del park sopraelevato — con particolare attenzione agli utenti più deboli e a tutela dei tanti studenti che, ogni giorno, transitano da quel comparto per raggiungere le scuole di via Palestro dal parcheggio ex tramvie verso le scuole cittadine. E adesso che gli studenti non ci sono, con i disagi che esistono ma sono tutto sommato limitati alle ore di punta proprio grazie al flusso ridotto di pullman e ragazzi, tre settimane dopo l’apertura del maxi cantiere inizia ad intuirsi quella che sarà la futura via Dante.

Hanno già preso forma la ciclabile e gli spazi per i parcheggi, oltre le transenne si percepisce la ridefinizione dell’incrocio con via Palestro, non esistono quasi più le aiuole spartitraffico. Ancora quattro mesi di lavoro — ma potrebbero essere meno — e con la carreggiata riqualificata dovrebbe essere ultimato anche l’accesso alla stazione dei pullman, che sarà più efficiente e più sicuro.

