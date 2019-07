Slot, giro di vite

CASALBUTTANO (23 luglio 2019) - Lotta alla ludopatia, è giro di vite contro i titolari di bar e tabaccherie che lasciano accese le slot machines anche al di fuori degli orari consentiti. La prima multa da 100 euro è infatti già stata notificata al gestore di un locale del paese dopo che in questi giorni i vigili hanno sorpreso alcuni clienti giocare alle macchinette in tarda serata. Ma l’ordinanza emessa dal sindaco Gian Pietro Garoli parla chiaro: si può giocare solamente dalle 10 alle 13 e dalle 16 alle 21 (festivi compresi) e per il resto della giornata le macchinette devono restare tassativamente spente. E ora sono in arrivo sempre più controlli. «L’attenzione nostra e dei carabinieri resta massima – commenta il capo dei vigili Luciano Baccanti – in quanto le regole devono essere rispettate. Questo in modo da contrastare il fenomeno, purtroppo dilagante, del gioco d’azzardo».

