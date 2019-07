Per Radio Bruno 3 mila 500 sorrisi, musica e voglia di ballare

CREMONA (22 luglio 2019) - Tremilacinquecento sorrisi, musica e voglia di ballare. È un bagno di folla l’appuntamento musicale più estivo e festaiolo della stagione cremonese iniziato poco prima dell 21: la Festa di Radio Bruno questa sera - dopo l’esordio di un anno fa in piazza del Comune - si appresta a replicare il successo rilanciandolo in grande stile. Una piazza stracolma di persone (soprattutto giovanissimi) che non hanno resistito al richiamo di una parata di cantanti pop che proprio in queste settimane stanno dominando la classifica dei brani più trasmessi in radio e più cliccati online portati sul grande palco allestito di fronte al Battistero.

