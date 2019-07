Cattivi odori, fanghi sott'accusa

CASTELVETRO/MONTICELLI (23 luglio 2019) - Ieri mattina i cittadini di Isola Serafini, San Nazzaro, Monticelli, San Giuliano, San Pedretto e Castelvetro si sono svegliati con un fortissimo odore apparentemente inspiegabile: decine e decine le chiamate arrivate ai centralini dei municipi, così come le proteste divampate anche sui social network. Qualcuno ha riferito di essersi sentito male, con nausea e vomito causati proprio dalle esalazioni, altri hanno lamentato l’impossibilità di aprire le finestre di casa. Un disagio preceduto nei giorni scorsi da altre sporadiche segnalazioni e che ha spinto il sindaco castelvetrese Luca Quintavalla ad allertare Ausl e Arpa attraverso note ufficiali: «Abbiamo chiesto opportune verifiche e provvedimenti urgenti – spiega –. C’è già stato un sopralluogo e in base a quanto accertato la causa di questi odori è l’utilizzo, regolarmente consentito dalla legge, di gessi di defecazione». Come puntualizzato da Quintavalla il materiale non è nocivo, ma considerati i disagi che sta causando il sindaco ha chiesto e ottenuto un temporaneo stop dell’attività.

