Edilizia popolare, maxi operazione di sistemazione degli alloggi

CREMONA (23 luglio 2019) - In via Panfilo Nuvolone, al Cambonino, ci sono inquilini prigionieri da due settimane: ancora aspettano venga sistemato l’ascensore guasto. Ma oltre il caso specifico, e le legittime proteste che quella vicenda solleva, Aler avvia l’operazione riqualificazione degli alloggi sfitti. E con il contributo della Regione, sistemerà il 59 per cento degli immobili di proprietà in tutta la regione. Sono 601 in totale gli appartamenti interessati dal restyling, divisi fra Brescia, Cremona e Mantova: 243 alloggi sono già stati ripristinati e altri 358 lo saranno nelle prossime settimane, al termine di interventi il cui cronoprogramma dovrebbe essere definito entro fine luglio, così da avere una mappa determinata e tempi di realizzazione certi. Tutti gli alloggi, una volta sistemati, saranno assegnati in base alle graduatorie.

