Ciclista investito lungo la provinciale tra Sesto e Grumello

ACQUANEGRA CREMONESE (22 luglio 2019) - Ciclista investito verso le 16.40 lungo la strada provinciale 48 che collega Sesto a Grumello. L'incidente è avvenuto in prossimità della prima entrata di Fengo, provenendo da Sesto. Impatto tra una Panda e una bici: il ciclista è stato soccorso dai sanitari del 118, giunti sul posto con una auto medica e una ambulanza della Croce Verde. L'uomo di circa 30 anni è stato ricoverato in codice rosso ed è in prognosi riservata.

© RIPRODUZIONE RISERVATA DI TESTI, FOTO E VIDEO