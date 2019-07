Radio Bruno: i big dell'estate dalle 20 in piazza

CREMONA (22 luglio 2019) - Dopo le due tappe di Cesenatico e Mantova, il tour di Radio Bruno Estate approda questa sera in piazza del Comune per il Festival Acquedotte forte di un cast di stelle presentato da Alessia Ventura ed Enzo Ferrari. Sul palco anche Paolo Belli e la big band.

Piazza del Comune sarà off limits a tutti a partire dalle 18 e fino al termine dello spettacolo. A partire dalle 20 gli accessi saranno possibili solamente da piazza Stradivari e largo Boccaccino. Come previsto dalle nuove normative sulla sicurezza, potranno accedere alla piazza 3.450 persone; a ciascuno gli addetti alla sicurezza consegnerà un tagliando numerato. Non sarà possibile introdurre nell’area del concerto bottiglie o contenitori di vetro, spray, repellente antizanzare, ombrelli, bastoni selfie, oggetti che possano risultare pericolosi per il pubblico.

