Piscina chiusa, arriva l'ordinanza del sindaco

CREMONA (21 luglio 2019) - E' arrivata questa mattina l'attesa ordinanza del sindaco che dispone la chiusura della piscina dopo che ieri, a seguito dei controlli dei Nas che avevano riscontrato irregolarità nell'impianto, Sport Managemente aveva comunque tenuto aperto la struttura.

Sabato, infatti, i tecnici del Comune di Cremona e i Carabinieri dei Nas, nell'ottica di garantire e preservare la salute pubblica e nello specifico dei cittadini fruitori dell'impianto natatorio, hanno effettuato un sopralluogo presso le piscine comunali. Dalle verifiche effettuate, riscontrabili dal verbale del nucleo antisofisticazioni dell'Arma dei Carabinieri, sono emerse diverse e evidenti incongruità rispetto alle norme vigenti in fatto di tutela della salute e sicurezza, tanto da dover decretare già alle ore 13 la chiusura della vasca olimpionica. Si é poi resa necessaria un'ordinanza contingibile ed urgente a firma del Sindaco notificata al gestore Sport Management ad opera della Polizia locale.

I controlli di sabato alle piscine, come quelli effettuati in precedenza, mirano a tutelare la salute degli utenti e l'effettiva funzionalità degli impianti. L'amministrazione comunale intende così operare con la massima attenzione e professionalità per il bene della città e dei suoi cittadini. Eventuali sviluppi futuri vedranno sempre l'amministrazione attenta e vigile e reattiva in ogni ambito consentito al solo fine di tutelare il diritto alla salute di tutti i cittadini.