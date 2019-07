Piscina comunale chiusa, anzi no

CREMONA (20 luglio 2019) - Prima, in mattinata, i controlli del Nas, che evidenziano valori non conformi dell’acqua (ph, cloro e cloro combinato). A seguire il verbale degli stessi militari, che mettono tutto nero su bianco: il Comune lo recepisce al volo e, intorno alle 13, dispone la chiusura dell’impianto. Poi, però, non accade nulla. La struttura resta aperta. Accessibile a tutti.

Sono questi i termini essenziali dell’ennesimo capitolo del caso piscina, andato in scena ieri in piazzale Azzurri d’Italia. La decisione di Sport Management di tenere aperta la piscina ha creato non pochi malumori nelle fila della giunta e tra i dirigenti. Domani da palazzo Comunale arriverà una nota ufficiale. Non si esclude che scenda in campo il sindaco con un’ordinanza.

