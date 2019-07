Piscina comunale, nuovi controlli dei Nas e chiusura

CREMONA (20 luglio 2019) - La piscina comunale è stata nuovamente chiusa. Non c’è pace per la struttura sportiva di piazzale Azzurri d’Italia. A pochi giorni dalla decisione del Consiglio di Stato di sospendere l’ordinanza del Tar di Brescia riguardante la revoca (lo scorso aprile) della gestione Sport Management, richiesta dal Comune di Cremona, e la manifestazione d’interesse messa in atto quasi contestualmente dall’amministrazione comunale per individuare un nuovo gestore della grande struttura, questa mattina è scattata una nuova serie di verifiche nella struttura ad opera dei carabinieri del Nucleo anti sofisticazioni (Nas), probabilmente per verificare alcune segnalazioni relative all’assetto della stessa struttura. E al termine delle valutazioni del caso, è stata decisa la chiusura dell'impianto natatorio.

