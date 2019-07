Sicurezza, piano strade ok

SONCINO (21 luglio 2019) - Da domani e per oltre un mese il borgo murato si trasformerà in una grande città/cantiere: operai al lavoro su ben 16 tra le principali strade e vie d’accesso del capoluogo e delle frazioni. «Si tratta dell’attuazione del piano strade – spiega il vicesindaco Fabio Fabemoli che rassicura poi pendolari e residenti –, ovviamente le vie non saranno chiuse tutte contemporaneamente». La progettazione dell’intervento e lo stanziamento dei fondi, nel complesso pari a circa 150mila euro, risalgono all’anno scorso mentre le zone interessate dai cantieri erano già state individuate a marzo ma, per causare meno disagi possibile, si è atteso l’esodo dei soncinesi verso le località vacanziere prima di passare all’azione.

© RIPRODUZIONE RISERVATA DI TESTI, FOTO E VIDEO