Cignone, si ribalta gioco gonfiabile: feriti due bambini

CORTE DE' CORTESI (20 luglio 2019) - Gioco gonfiabile si ribalta alla festa della birra di Cignone: feriti un bambino di sei anni e una bambina di cinque anni. I due bimbi sono stati trasportati in ospedale per accertamenti ma fortunatamente stanno bene. Resta il forte spavento per l'episodio accaduto nella tarda serata di ieri. La festa è poi proseguita normalmente.

