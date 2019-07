Rapina alla Coop, in manette 57enne napoletano

CREMONA (20 luglio 2019) - Ufficialmente titolare di una impresa edilizia, buon tenore di vita, rapinatore per la squadra mobile. L'uomo, G.Z., napoletano, classe 1962, residente a Cerreto Sannita (Benevento), con due precedenti di polizia e la fedina penale pulita, è finito agli arresti domiciliari, giù in Campania. Avrebbe partecipato sia al sopralluogo sia all'assalto messo a segno il 16 febbraio scorso alla Coop di via del Sale, quando due banditi con il viso coperto da maschere di gomma e armati di pistola, avevano preso in ostaggio tre dipendenti ed erano fuggiti con 4.500 euro. L'imprenditore aveva fornito anche il supporto logistico alla banda, composta da quattro persone in tutto, presso una casa di Sissa (Parma). E' inoltre stato indagato F.G., napoletano di 47 anni. I particolari dell'indagine, coordinata dal sostituto procuratore, Milda Milli, sono stati illustrati oggi in conferenza stampa dal dirigente della squadra mobile Mattia Falso.

