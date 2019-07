Castelvetro. Evade dai domiciliari e preleva denaro non suo, arrestato 37enne

CASTELVETRO PIACENTINO (20 luglio 2019) - Questa mattina i carabinieri della stazione di Monticelli d’Ongina hanno arrestato T.D., classe 1982, di Castelvetro Piacentino, pregiudicato, disoccupato, già sottoposto a detenzione domiciliare per spaccio di stupefacenti, perché ritenuto responsabile di evasione e indebito utilizzo di carte di credito o pagamento. I militari, nel corso delle indagini, hanno infatti appurato che l’uomo si era ripetutamente e arbitrariamente allontanato dalla propria abitazione ed inoltre aveva effettuato indebitamente prelievi e pagamenti con una tessera bancomat che gli era stata affidata da una signora del luogo, che gli aveva in realtà chiesto di effettuare per suo conto alcune piccole commissioni. L’uomo ha invece approfittato della fiducia malriposta della donna.

Il 37enne, raggiunto da un ordine di carcerazione emesso dal Tribunale di Sorveglianza di Reggio Emilia, è stato quindi condotto al carcere “Le Novate” di Piacenza a disposizione dell’autorità giudiziaria.

