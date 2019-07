Viabilità in centro, lavori contro l'alta velocità

VESCOVATO (20 luglio 2019) - Viabilità, sicurezza e lavori in paese per contrastare l’alta velocità. Dopo tre mesi la provinciale 3 è stata riaperta al traffico: realizzata e ora fruibile la rotatoria che interseca via Colombo e la sp3, strada che attraversa a metà il centro abitato. Ma sui prossimi interventi resta aperto il confronto tra minoranza e maggioranza. «C’è un progetto appaltato, approvato e che ha il nulla osta della Provincia, ente proprietario della strada – incalza l’ex sindaco Maria Grazia Bonfante – e sarebbe un errore boicottarlo solo perchè in campagna elettorale è stato criticato, senza nemmeno presentare delle alternative. Al netto di possibili miglioramenti, dal nostro punto di vista i nuovi amministratori devono portare a termine quest’opera per la sicurezza e la vivibilità del paese».

«I lavori vanno avanti – spiega il primo cittadino Gianantonio Conti – e ad oggi il progetto è quello che era stato definito dalla precedente amministrazione. Per quanto riguarda possibili cambiamenti: è un mese e mezzo che abbiamo preso in mano il Comune e stiamo tirando le fila quindi ogni valutazione deve essere presa con la giusta cognizione di causa».

