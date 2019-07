Sversamento di idrocarburi nel Mella. Allarme per l'Oglio anche nel Cremonese

OSTIANO (19 luglio 2019) - Allarme anche nel Cremonese per lo sversamento di idrocarburi che in provincia di Brescia ha contaminato la rete di affluenti del Mella, compreso il fiume Oglio: un potenziale disastro ambientale scongiurato solo grazie al pronto intervento di polizia, carabinieri, vigili del fuoco e tecnici Arpa. L’emergenza è scattata ieri a Pavone Mella dove, a causa della rottura di una cisterna di gasolio utilizzato per il riscaldamento di un’azienda, circa quattromila litri di carburante sono finiti nel corso d’acqua. Con il passare delle ore il materiale ha raggiunto anche l’Oglio arrivando a minacciare i paesi cremonesi più vicini al confine bresciano.

