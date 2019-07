Faccia a faccia col ladro del Ghisleri, è il quarto furto

CREMONA (20 luglio 2019) - «Ad un certo momento ho sentito un rumore, ero in ufficio da sola, la scuola era chiusa, mi sono insospettita. Sono uscita e mi sono trovata davanti un uomo con la barba, ho chiesto cosa facesse e gli ho detto che la scuola era chiusa e di uscire. Lui ha proseguito come se nulla fosse, ho avuto paura e mi sono rinchiusa in ufficio e ho chiamato i carabinieri»: è questo il racconto di un’impiegata del Ghisleri che giovedì pomeriggio si è trovata a faccia a faccia con l’uomo che ha ‘svaligiato’ le macchinette delle merendine e del caffè a piano terra e al primo piano dello stabile di via Palestro. Dalle telecamere interne della scuola il ladro è stato ripreso: un uomo moro e con la barba che è entrato dalla parte posteriore dell’edificio, da via Faerno, arrampicandosi e passando da un terrazzino. L’uomo è rimasto nella scuola per circa una mezzora e dal video lo si vede uscire alle 16,51 con tutta tranquillità, arrampicarsi di nuovo e sparire dallo stesso punto in cui era comparso. Si tratta del quarto furto al Ghisleri da fine giugno a oggi, l’oggetto del desiderio sono sempre i soldi delle macchinette di merendine e caffè.

