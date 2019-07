Isola Serafini, conca in funzione. Il turismo può ripartire

MONTICELLI D'ONGINA (19 luglio 2019) - Da oggi, dopo gli ultimi test compiuti dal personale Aipo, la conca di navigazione di Isola Serafini è tornata in funzione. Uno stop di circa un mese, considerato che il guasto alle porte vinciane era stato comunicato lo scorso 21 giugno. Proprio l’Agenzia che gestisce la struttura costata 47 milioni di euro ha subito ripreso a ricevere prenotazioni, da parte di proprietari di imbarcazioni intenzionati ad oltrepassare lo sbarramento artificiale. Le modalità di transito per tutto il resto dell’estate saranno le seguenti: dal lunedì al venerdì la concata si potrà effettuare dalle ore 8 alle 18 previa prenotazione obbligatoria entro le 18 del giorno precedente; al sabato, domenica e nei festivi la concata si potrà effettuare dalle 8 alle 17 previa prenotazione obbligatoria entro le 18 del venerdì precedente o del giorno feriale antecedente. Per prenotare è necessario contattare il numero 037235458 (risponde l’ufficio navigazione Aipo di Cremona) o mandare un’email a concaisolaserafini@agenziapo.it; prima e durante il transito sarà inoltre possibile contattare gli operatori della conca ai numeri 3356130385 e 3488813060.

