Controllo del territorio, campi rom passati al setaccio

CREMONA (20 luglio 2019) - «Il comitato si è già riunito. Sono state inviate alle forze di polizia, ma anche ai sindaci della Provincia, tutte le indicazioni necessarie per far pervenire, nell’arco di una decina di giorni, tutte le informazioni rilevanti». Con queste parole il prefetto di Cremona, Vito Danilo Gagliardi ha iniziato ad illustrare, ieri, l’avvio, a Cremona e provincia, della mappatura dei campi rom disposta nei giorni scorsi dal ministro dell’Interno, Matteo Salvini. Due settimane il tempo indicato dal vicepremier e responsabile del Viminale per ultimare il flusso di informazioni. E tutto dice che Cremona rispetterà i tempi alla lettera.

«È stato chiesto di indicare la presenza di gruppi rom, anche di passaggio, per mettere a fuoco la situazione, sulla base della circolare inviata dal ministro in tutte le Province italiane. Una particolare attenzione - prosegue il prefetto Gagliardi - è stata posta nei confronti dell’eventuale presenza di minori. Ancorché le scuole siano chiuse - prosegue il prefetto - verranno svolte verifiche sull’effettiva frequenza degli istituti scolastici di competenza. Faranno la loro parte anche gli assistenti sociali. Nell’arco di non più di quindici giorni - avremo una radiografia precisa della situazione, Comune per Comune».

© RIPRODUZIONE RISERVATA DI TESTI, FOTO E VIDEO