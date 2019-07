Infiltrazioni mafiose, Cremona nessun allarme

CREMONA (19 luglio 2019) - E' stata pubblicata sul sito internet del Senato della Repubblica la Relazione Semestrale DIA (Direzione Investigativa Antimafia), riferita al 2° semestre 2018, per quanto concerne la criminalità organizzata e le infiltrazioni mafiose sul territorio nazionale. Per quanto riguarda Cremona e provincia, la relazione non presenta nessun particolare allarme, come avviene diversamente per molte altre province lombarde.

Le mafie in Italia hanno ormai conquistato grosse fette di mercato (oltre 30 settori, con uso di veri e propri modelli manageriali. Nel 2018 sono aumentati anche i sequestri (oltre il 400%) e le confische (oltre il 1000%) rispetto al 2017. Un importante segnale arriva anche dalle segnalazioni di operazioni sospette: oltre il 46% di queste è effettuato nelle regioni del Nord. Focus dedicato alla mafia nigeriana, definita "spietata" e diffusa in tutto il territorio, persino in Sicilia con il 'placet' di Cosa nostra.

RELAZIONE SEMESTRALE DIA