Piazza d'Armi, nuovi servizi igienici per turisti ed eventi

PIZZIGHETTONE (19 luglio 2019) - Quattro servizi igienici e due docce realizzati nell'immobile degli ex laboratori dell'Enaip, in piazza D'Armi, per una superficie complessiva di quasi 40 metri quadrati, alle spalle del cosiddetto 'Muro del pianto' (zona ex Carceri). L'opera ammonta ad un investimento complessivo di 10 mila euro ed è stata finanziata per 8 mila 500 euro dal Gruppo Volontari Mura e per 1.500 euro dai Ragazzi del Torrione. Servizi igienici realizzati con tutti i crismi. Il rivestimento e la pavimentazione, di colore grigio, sono in piastrelle di ceramica di qualità, materiale che permette di garantire e facilitare la pulizia, con griglie per la raccolta delle acque. Un servizio igienico è riservato ai disabili, uno agli uomini e uno alle donne; uno è invece un orinatoio destinato ai soli uomini, permettendo così di poter essere utilizzati contemporaneamente da quattro persone. Oltre a due docce. All'ingresso, l'antibagno, sempre in ceramica, con due lavamani. I nuovi servizi igienici saranno in grado di soddisfare l'esigenza dell'utenza turistica ma saranno anche di grande utilità in occasioni di eventi e manifestazioni. Rappresentano sicuramente un ulteriore tassello all'accoglienza turistica che andrà ad arricchire l'offerta di Pizzighettone sui servizi per l'incoming – e non solo - appannaggio anche dei requisiti per la Bandiera Arancione, che saranno così rafforzati ed implementati. Ora starà al Comune redigere un regolamento per l'utilizzo. La prima apertura al pubblico è per il fine settimana, in occasione dell'evento sportivo di beach volley 'Pice on the Beach'.

