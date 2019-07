Comet apertura e sottocosto, assalto in via Castelleone

CREMONA (19 luglio 2019) - E' assalto al nuovo punto vendita Comet di via Castelleone. Del resto le premesse c'erano tutte: il nuovo polo della tecnologia appena sbarcato in città, in occasione dell'apertura ufficiale odierna, preannunciata con una imponente campagna pubblicitaria, offre prezzi da favola su elettronica, elettrodomestici, illuminazione e materiale elettrico. Offerti sottocosto in particolare telefonini, personal computer, tablet, televisioni, frigoriferi e molti altri oggetti utili per la casa. Una promozione speciale che durerà sino al 28 luglio e che, a quanto pare, i cremonesi non vogliono lasciarsi sfuggire.

