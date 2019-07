Fermato su auto rubata, denunciato 78enne pluripregiudicato

SORESINA (19 luglio 2019) - E' stato fermato per un controllo stradale da parte dei carabinieri i quali, al termine di accertamenti, lo hanno denunciato per il reato di ricettazione di autovettura. Il pensionato 78enne pluripregiudicato, nato a Napoli ma residente a Milano, era a bordo di una Audi Q3 con targa della Repubblica Ceca che, all’esito degli accertamenti è risultata rubata a Milano in zona Porta Ticinese, lo scorso 1 luglio, ai danni di un società del settore vigilanza e sicurezza. Il pensionato si è giustificato dicendo di aver trovato l’auto aperta nel parcheggio di un locale notturno a Castelvetro Piacentino, e non potendo esimersi di offrire un passaggio galante ad una ballerina che doveva raggiungere Milano, avrebbe deciso di usarla temporaneamente. L’autovettura è stata sottoposta a sequestro e continuano gli accertamenti dei carabinieri anche in funzione dei numerosi precedenti specifici in materia di ricettazione e riciclaggio autovetture a carico del 78enne.

© RIPRODUZIONE RISERVATA DI TESTI, FOTO E VIDEO