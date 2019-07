Con l'auto contro una pianta, grave 82enne

CREMONA (19 luglio 2019) - Incidente stradale poco dopo le 8 e 30 in via Olona. Secondo una prima ricostruzione, due auto - una proveniente da via Olona mentre l'altra procedeva da via Trebbia verso via Chiesa - si sono scontrate sembrerebbe a causa di una mancata precedenza forse per un malore. Una delle due vetture ha terminato la propria corsa incastrata tra un albero e la recinzione di una casa, ed è stata una donna di 82 anni a riportare le ferite più gravi, tanto che è stato necessario il trasporto in ambulanza all'ospedale Maggiore in codice rosso. Sul posto sono intervenuti automedica, ambulanza,vigili del fuoco e polizia locale.

