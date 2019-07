Giovedì d'Estate, il centro come l'Arca di Noè

CREMONA (18 luglio 2019) - Piazza Stradivari come l’Arca di Noè. Gli animali e le loro qualità sono stati protagonisti dei Giovedì d'Estate con la serata ‘Pets & Friends’ dedicata ai nostri amici a quattro zampe, al loro benessere e al corretto rapporto che dobbiamo avere con loro. Ma anche a quello che gli animali sanno e possono fare. Per esempio aiutare i malati.

Inoltre il centro storico si è animato con altre numerose iniziative. Modellismo e giochi in Cortile Federico II, spazi promozionali per le società sportive in corso Mazzini e via Verdi, animazione a cura delle società sportive in Piazza Roma. Negozi in strada, esposizioni artistiche, animazioni, attività dell'ingegno e Centro Fumetto in corso Garibaldi fino a Palazzo Cittanova. Concerti e dj set a cura dei pubblici esercizi del centro. In largo Boccacino sarà presente lo street food I giovedì con Gusto.

