Le fontane di piazza Cadorna e piazza Roma saranno riqualificate

CREMONA (18 luglio 2019) - All’inizio del nuovo mandato, il 19 giugno, l’assessore alle Politiche della partecipazione, al Verde e alle Piccole cose, Rodolfo Bona, si è fatto carico del percorso necessario al ripristino della fontana di piazza Cadorna, anche in considerazione delle ripetute richieste pervenute. Come già comunicato pubblicamente e come riportato da diversi organi di stampa nelle scorse settimane, l’impegno dell’Amministrazione è quello di rimettere in funzione la fontana entro i primi di agosto. Dopo un primo intervento di pulizia della vasca, facendo seguito a tale impegno, il percorso si è concretizzato il 9 luglio scorso attraverso l’accordo con Padania Acque in merito al servizio di manutenzione, relativo agli anni 2019-2020 e comprensivo della cura della fontana di piazza Roma.

Con determinazione dirigenziale pubblicata oggi sono stati affidati i lavori per individuare gli interventi necessari a ripristinare la funzionalità impiantistica delle fontane di piazza Cadorna e di piazza Roma (aiuola centrale). Per l’esecuzione di tale opere sono state individuate dal Settore Progettazione Rigenerazione Urbana e Manutenzione (Servizio Manutenzione Interventi alla Città) le ditte Cremona Ecologia Ambiente S.r.l. e Denti Armano e C. S.n.c. di Pessina Cremonese che hanno presentato offerte ritenute congrue.

Le verifiche effettuate nelle due vasche delle fontane di piazza Cadorna e di piazza Roma hanno evidenziato condizioni di degrado sia per quanto riguarda la funzionalità degli apparati di erogazione dell'acqua, che delle pareti delle vasche stesse e degli elementi di diffusione dei getti. Gli approfondimenti e le prove eseguite nel corso degli ultimi tempi hanno confermato un eccessivo deposito di calcare in tutte le parti delle vasche ed anche nelle tubazioni dei circuiti di distribuzione dell'acqua, in particolare nei filtri dell'impianto di ricircolo.

Per valutare quale sia la tipologia più adeguata degli interventi per ripristinare al più presto la funzionalità impiantistica e rimuovere i depositi calcarei, che rendono difficile l'individuazione delle cause strutturali dell'attuale situazione, le ditte incaricate procederanno allo svuotamento, al lavaggio e all'igienizzazione delle vasche. Saranno smontate le componenti idrauliche in modo da valutare le condizioni delle tubazioni primarie e di distribuzione, nonché delle valvole e dei filtri.

