Terzo incidente in tre mesi: feriti un 45enne e una 34enne

CASTELLEONE (18 luglio 2019) - Schianto fra due auto oggi alle 17.30 all’incrocio fra via Ferravilla e via Castelmanzano, già teatro di altri due incidenti negli ultimi tre mesi. Due le persone rimaste ferite: un 45enne e una 34enne le cui condizioni, per fortuna, non sono gravi.

© RIPRODUZIONE RISERVATA DI TESTI E FOTO