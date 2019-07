Carta di circolazione falsificata, denunciato 57enne lodigiano

PIZZIGHETTONE (18 luglio 2019) - Falsificava, chissà da quanto tempo, la carta di circolazione, alterando la data dell’ultima revisione cui era stata sottoposta la sua auto: espediente che si era inventato per evitare di portare la vettura dal meccanico e risparmiare i soldi del controllo periodico obbligatorio del veicolo. Non è chiaro da quanti anni sia riuscito a eludere la verifica d’efficienza, ma la sensazione è che per diverso tempo il trucchetto abbia funzionato. Fino a mercoledì pomeriggio, quando un 57enne di Casalpusterlengo (Lodi) è stato denunciato dalla polizia stradale di Pizzighettone per falsità materiale.

© RIPRODUZIONE RISERVATA DI TESTI, FOTO E VIDEO