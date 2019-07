Comet, la tecnologia ha trovato una nuova casa

CREMONA (18 luglio 2019) - Oggi pomeriggio l’ideale taglio del nastro con il sindaco Gianluca Galimberti accompagnato dal suo vice Andrea Virgilio e dall’assessore al Commercio Barbara Manfredini, le autorità e gli addetti ai lavori; e oggi l’inaugurazione vera e propria, con l’apertura del punto vendita: è uno sbarco in grande stile, quello del gruppo Comet a Cremona. Come dicono i titolari, «il meglio della tecnologia finalmente in città».

E «il meglio della tecnologia» significa che in via Castelleone, adesso, si può trovare un nuovo punto di riferimento per l’elettronica, gli elettrodomestici, l’illuminazione e il materiale elettrico con il top dell’hi tech.

Tutto insieme in un megastore da 4.500 metri quadrati che ospita anche lo showroom di Studio Luce, totalmente dedicato all’illuminazione, e una sezione dedicata al materiale elettrico con un assortimento completo delle migliori marche di lampade, componenti e accessori per arredare interni ed esterni.

Spazi espositivi grandi ed accoglienti, quelli a disposizione della clientela. E lì, dai tablet alla telefonia, dagli smart tv al gaming fino alle ultime novità tecnologiche e agli elettrodomestici, si potrà davvero trovare di tutto. Per chi deve semplicemente arredare una stanza o comprare una televisione e, soprattutto, per gli addetti ai lavori.

