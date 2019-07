Largo Palestro, dal sottosuolo riemerge il passato

CREMONA (18 luglio 2019) - L’antica Cremona riemerge dal sottosuolo e improvvisamente il passato remoto si fa presente, l’immagine della città cinta dalle mura diventa realtà. È accaduto oggi durante gli scavi per la rete fognaria in largo Palestro, davanti alle Poste. Gli operai e addetti si sono ritrovati di fronte ad un enorme muro in mattoni, sicuramente un pezzo delle antiche mura cinquecentesche della città, un pezzo di un antico bastione difensivo. Sul cantiere è intervenuto immediatamente l’archeologo Gianluca Mete, in rappresentanza di Nicoletta Cecchini della Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio di Cremona Lodi Mantova.

I lavori sulla rete fognaria hanno messo in evidenza non solo l’antica rete fognaria della città, ma anche tutta una serie di strutture per le acque successive. I tubi del teleriscaldamento permetteranno di non toccare le mura cinque secentesche rinvenute, mantenendo intatto i resti dell’architettura difensiva della città.

