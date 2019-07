Ballando Ballando, la rassegna fa tappa a Bagnara

CREMONA (18 luglio 2019) - Penultimo appuntamento di Ballando Ballando, la rassegna che porta la musica e il divertimento nei quartieri cittadini, lunedì 22 luglio a Bagnara (Quartiere 15). All’angolo con via Ca’ dell’Organo, luogo individuato per la serata, dalle ore 21 esibizione all’insegna del liscio con il duo Gianni e Cristiano, mentre il Gruppo Animazione CremonaDance&co, diretto da Renato Arisi ed Elena Cacciatori, che collabora con il Settore Cultura e Musei per la realizzazione dell’iniziativa, proporrà un intermezzo con spettacolo. Il liscio, con tutte le sue variegate sfumature, è il protagonista della rassegna di quest’anno, considerato che nella nostra tradizione è vissuto come importante momento di socializzazione, rinverdendo le feste popolari e le serate nelle balere.

L’ultimo appuntamento di Ballando Ballando sarà il 29 luglio al Centro Civico Boschetto (Quartiere 2), sempre alle ore 21.

Info: 338 9120937 - 0372 407784

