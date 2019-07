Decathlon apre a Cremona. 31 nuove assunzioni

CREMONA (18 luglio 2019) - Alla fine del mese di novembre aprirà a Cremona in via Sesto (zona centro commerciale CremonaPo) un nuovo negozio Decathlon con l’obiettivo di soddisfare sempre più sportivi ed offrire un punto vendita che possa rispondere alle sfide offerte dalle opportunità omnicanali di acquisto. Lo store di Cremona offrirà 3.000 mq di sport e uno spazio multisport esterno accessibile per la pratica di calcio, volley e basketball.

Per sottolineare il rapporto con il territorio ed il patto che il nuovo punto vendita vuole siglare per diffondere lo sport, sono stati organizzati diversi momenti, legati all’apertura del nuovo punto vendita di Cremona:

1) Un evento speciale: SPORTDAYS. Un grande spazio aperto in cui sportivi (e non!) di ogni età e livello di pratica potranno divertirsi a scoprire nuove discipline gratuitamente: http://eventi.decathlon.it/

2) Un incontro con i club sportivi della zona, per instaurare rapporti di partnership vincenti.

3) Una giornata per i figli dei dipendenti, per vivere da “piccoli ingegneri” il lavoro in sicurezza in un cantiere.

Per questo punto vendita sono state programmate nuove assunzioni, giovani appassionati di sport che seguiranno un cursus di formazione interna per garantire ad altri appassionati di sport un’interfaccia competente ed aggiornato. Il team di Cremona deve ancora completarsi ed al momento sono ricercati 31 appassionati di sport. Info: http://decathlon-careers.it/

