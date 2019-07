Linea Cremona-Fidenza, sbarre giù 40 minuti: caos

VILLANOVA SULL'ARDA (18 luglio 2019) - Quasi 40 minuti di attesa al passaggio a livello di via Repubblica, tanto che parecchi automobilisti, stanchi di caldo e sosta forzata, hanno deciso di fare inversione di marcia. E' successo l’altro ieri pomeriggio e nel mirino delle critiche c’è ancora una volta la tratta ferroviaria Cremona-Fidenza, che stavolta ha provocato caos anche su strade comunali e provinciali paralizzando il paese. Infatti, visto l’orario di punta, le sbarre giù hanno fatto formare lunghe colonne di camion e auto non solo sulla strada provinciale Due Ponti (veicoli fermi già a Cignano) ma anche sulla via che porta a San Pietro in Cerro. E dall’altra parte in direzione Busseto.

L’attesa soluzione, però, dovrebbe essere vicina: nei mesi scorsi la Regione Emilia Romagna aveva ottenuto cinque milioni di euro di finanziamento dal ministero per le Infrastrutture (tre milioni a carico del Fondo sviluppo e coesione e 2,1 a carico di Rfi) per l’eliminazione di tre passaggi a livello villanovesi. Con lavori programmati a partire dal 2020.

