L’orrore di via Massarotti, il giudice dice 'no' alla perizia psichiatrica

CREMONA (17 luglio 2019) - Il gip ha detto no alla perizia psichiatrica chiesta dai difensori di Kouao Jacob Danho, il papà ivoriano di 37 anni detenuto nel carcere milanese di San Vittore per aver ucciso la sua bimba Gloria, di 2 anni, il 22 giugno scorso, sabato, nell’appartamento al secondo piano, in via Massarotti, dopo averle regalato due lecca-lecca acquistati nella tabaccheria vicino a casa. ‘No’ perché, secondo il gip non vi sono «elementi obiettivi ravvisabili». E non vi sono non solo in quanto i servizi sociali non hanno rilevato precedenti nell’uomo, ma anche e soprattutto, «a fronte dell’esito della valutazione psicologica» effettuata su papà Kouao Jacob al suo ingresso nel carcere di San Vittore.

A sua volta, il sostituto procuratore, Vitina Pinto, che contesta all’uomo l’omicidio volontario aggravato dalla premeditazione, aveva espresso parere negativo all’istanza di incidente probatorio depositata dagli avvocati Santo Maugeri e Alessia Vismarra, proprio perché il gip nominasse un perito psichiatrico che accertasse la capacità di intendere e di volere di Kouao Jacob «al momento del fatto».

