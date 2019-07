Muradolo, campo di tre ettari in fiamme

CAORSO (17 luglio 2019) - Più di tre ettari di campo in fiamme a Muradolo. Probabilmente a causa di una scintilla partita da un mezzo agricolo (anche se al momento si tratta solo di un’ipotesi) un vasto terreno in cui era stato già raccolto il frumento ha preso fuoco. In fumo quintali di paglia. Il rogo è stato segnalato alle 15.30 e i pompieri di Piacenza sono tuttora al lavoro. La strada di Muradolo è stata temporaneamente bloccata a causa del denso fumo nero visibile fin da Piacenza e Monticelli.

