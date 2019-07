Parco Oglio, daini 'fuori controllo': allerta massima

SONCINO/ORZINUOVI (17 luglio 2019) - La presenza dei daini nel Parco dell’Oglio, già ben documentata, ora comincia a impensierire seriamente. A causare la massima allerta la riproduzione fuori controllo e il comportamento dannoso. Per Federica Epis, consigliera regionale nella commissione Agricoltura e parchi: «I daini sono animali maestosi e certamente belli da ammirare, va detto però che questi cervidi, liberati forse da qualche genio animalista, hanno già causato incidenti stradali e messo in serio pericolo l'incolumità delle persone». A Barco gli esemplari adulti hanno preso d’assalto le piantagioni di kiwi, di cui vanno ghiotti. Ma il problema riguarda entrambe le sponde, sia quella bresciana che cremonese: a Villacampagna gli automobilisti sono costretti a fare lo slalom tra gli artiodattili che attraversano improvvisamente la strada, a Genivolta si nutrono dei sali presenti nella corteccia dei pioppi, danneggiandoli. Anche il presidente della riserva Luigi Ferrari lancia l’allarme ma esclude le soluzioni estreme: «Situazione da risolvere ma senza abbattimenti. Dobbiamo trovare un modo di contenerli e radunarli in un unico punto».

