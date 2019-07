Monticelli, l'addio a Peveri: 'Un esempio, non mollavi mai'

MONTICELLI (16 luglio 2019) - «Stefano tu non mollavi mai, noi prenderemo esempio da te e porteremo avanti i tuoi sogni». Sono state le parole della sorella Cristina a chiudere il partecipato funerale del 55enne Stefano Peveri, morto in un drammatico incidente stradale mentre era in sella alla sua moto. Parole pronunciate a nome dell’intera famiglia, alla quale oggi si è stretto un fiume di persone: cittadini di Monticelli e Caorso, ma anche tanti cremonesi, compagni delle associazioni di pattinaggio che hanno abbracciato la figlia campionessa Laura, amici e colleghi dei figli maggiori Valerio ed Eleonora e della moglie Paola, esponenti della Fisr di cui il 55enne era consigliere, politici locali a partire dal sindaco Gimmi Distante.

