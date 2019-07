Lavori al sovrappasso dell'A21, in via Giuseppina restringimento di carreggiata e limiti di velocità ridotti

CREMONA (16 luglio 2019) - La Provincia di Cremona, in relazione alla richiesta pervenuta da Autovia Padana Spa per l'esecuzione di lavori di rifacimento dei giunti di dilatazione del sovrappasso autostradale della A21 su entrambe le carreggiate stradali della SP87 Giuseppina, per garantire la sicurezza della circolazione stradale, ha disposto lungo strada, dal km 0+200 al Km 0+500, per entrambe le carreggiate, la chiusura alternativamente della corsia di marcia ovvero della corsia di sorpasso, nonché l’istituzione di divieto di sorpasso e limite di velocità a scalare di 70 – 50 - 30 km/h in avvicinamento alla zona lavori per i veicoli provenienti da Sospiro e limite di velocità a scalare di 30 km/h per i veicoli provenienti da Cremona, dal giorno 18 luglio al 9 agosto.

© RIPRODUZIONE RISERVATA DI TESTI E FOTO