Truffe online e riciclaggio: 4 arresti, sequestro da 1,5 milioni

CREMONA (16 luglio 2019) - I finanzieri del Comando provinciale di Cremona hanno arrestato 4 persone per associazione a delinquere finalizzata alle truffe online, frode fiscale, bancarotta fraudolenta e riciclaggio. Sono stati, inoltre, sequestrati beni per 1,5 milioni di euro. E' il bilancio dell'operazione Doppio Click.

In carcere sono finiti: Marco Melega, imprenditore cremonese nel campo dell'advertising individuato come la vera mente della truffa oltre che principale beneficiario delle frodi; Cristiano Visigalli, uomo di fiducia di Melega e braccio operativo dell'organizzazione ovvero la persona che realizzava materialmente le truffe; Luca Vitiello, professionista al servizio del sodalizio criminale che aveva il compito di curare gli aspetti economico finanziari. Ai domiciliari è invece finita Gabriella Albricci prestanome. Oltre queste quattro persone ci sono altri indagati.

Le indagini hanno ricostruito il modo di operare dell'associazione criminale attraverso prestanome, fiduciari e società cartiere. Un meccanismo volto a riciclare a proprio vantaggio i proventi illeciti derivati da numerose truffe online. L'attività della finanza ha preso le mosse da una serie di denunce per truffe online in merito alla vendita di prodotti di vario genere (vini, buoni carburante, prodotti elettronici solo per fare alcuni esempi) pubblicizzate attraverso emittenti radio televisive a prezzi eccezionalmente bassi. La vendita veniva proposta per importi non inferiori ai 1.000 euro pagabili tramite bonifico in due tranches: il 50 per cento al momento dell'ordine e la restante metà al momento della presunta spedizione che non avveniva mai. Il cliente, quindi, oltre a non ricevere la merce non veniva rimborsato. Il denaro, quel punto veniva riciclato attraverso un complesso procedimento fatto di operazioni irregolari: fatturazioni false a imprese risultate 'scatole vuote', riconoscimento di stipendi e benefit alle persone afferenti alle società, fallimento dell'impresa utilizzata per compiere la truffa.

Le indagini, condotte dal Nucleo di polizia economico-finanzaria di Cremona sotto la direzione della locale Procura della Repubblica, hanno consentito di disarticolare un sodalizio criminale che attraverso siti di vendite online è riuscito a truffare migliaia di persone. Le attività hanno visti impegnati oltre 150 finanzieri nelle province di Torino, Brescia, Milano, Piacenza, Genova, Mantova, Parma e Verona.