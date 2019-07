'Torni il treno Piacenza-Cremona': la richiesta in Regione

CREMONA (26 luglio 2019) - Ripristinare, almeno per un anno in forma sperimentale, la tratta ferroviaria Piacenza-Cremona che è stata soppressa nel 2013. La richiesta arriva dal neo consigliere regionale piacentino Fabio Callori, di Fratelli d’Italia. In un suo intervento in assemblea a Bologna ha innanzitutto appoggiato la recente richiesta dei sindaci di Castelvetro, San Pietro, Villanova e Monticelli – revisione di tracciati stradali e realizzazione di due nuove strade per sgravare i centri abitati – poi ha aggiunto: «C’è bisogno di infrastrutture ferroviarie che si colleghino anche alla Lombardia. Oggi come oggi da Cremona a Piacenza, attraverso la Caorsana, passano circa 15mila veicoli al giorno di cui settemila pesanti. Con la ferrovia sarebbe possibile ridurne il numero».

