A Isengo archeologi al lavoro. Vevina, il decennale

SONCINO (16 luglio 2019) - Mentre alla Montagnola di Isengo riprendono gli scavi con gli esperti dei maggiori gruppi archeologici da tutta la Lombardia, la piccola frazione si appresta a festeggiare i venticinque anni della storica scoperta della Venina, il più ricco giacimento di reperti mai trovato nel soncinese in epoca moderna. Un momento per ricordare l’epocale impresa dei volontari sarà domenica, in occasione della sagra allo stadio delle Robinie. «Noi di Aquaria che abbiamo potuto partecipare alle ricerche documentando con numerose foto le scoperte fatte, riteniamo doveroso renderne partecipi ancora oggi anche gli altri soncinesi affinché ne rimanga memoria e faccia venir voglia di andare a vedere nelle vetrine del museo della rocca i preziosi reperti dei nostri antenati di Isengo» spiegano i ricercatori.

© RIPRODUZIONE RISERVATA DI TESTI, FOTO E VIDEO