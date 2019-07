Assalto notturno al Postamat di via Giuseppina

CREMONA (15 luglio 2019) - Assalto notturno esplosivo al Postamat dell'ufficio postale di via Giuseppina. E' successo attorno all'una, quando i malviventi hanno fatto saltare l’apparecchio per l’erogazione dei soldi e si sono appropriati del denaro per poi darsi alla fuga. Sono ora in corso i rilievi da parte degli uomini della polizia. La zona è stata transennata.

