Cremona, si naviga con difficoltà sul Grande Fiume

CREMONA (14 luglio 2019) - Sette metri e quindici centimetri sotto lo zero idrometrico alla stazione di rilevamento Aipo sotto il ponte in ferro, a Cremona; cinque metri e 96 a Isola Pescaroli; e quattro metri e 17 centimetri a Casalmaggiore: segue la linea di un calo continuo e progressivo, che interessa senza particolari differenze tutta la sua asta, il Po che scorre sempre più placido, sempre più lento e sempre più magro. Asciutto: le spiagge larghe e il letto stretto.

E nell’alveo che si assottiglia di giorno in giorno, diventa inevitabilmente sempre più complicata la navigazione: le motonavi, oggi, a partire dalla Mattei che ha comunque assicurato il suo servizio, viaggiavano solo a ridosso della riva sinistra, dalla parte delle canottieri, la porzione che ancora garantisce un livello adeguato per non incorrere in rischi.

© RIPRODUZIONE RISERVATA DI TESTI, FOTO E VIDEO