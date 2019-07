Fratelli gemelli e maturi di nuovo a 50 anni compiuti

CREMONA (15 luglio 2019) - Alberto e Alessandro Bardelli, da sempre appassionati di motori, sono i due ‘100 e lode’ del corso serale meccanico del Torriani. E sono anche maturi di nuovo: a 50 anni. Già, perché i fratelli si erano già diplomati al liceo scientifico Aselli nell’anno scolastico 1990-1991. E tutti e due hanno poi frequentato anche il conservatorio. Ma la passione per le auto li ha spinti al nuovo traguardo. Si sono rimessi in gioco. E ora non raccontano solo la loro maturità ma tutto il loro anno nelle aule di via Gerolamo da Cremona. «Quando, dopo tanti anni, torni a sederti nei banchi della scuola superiore — spiegano — non pensi che alla fine potresti uscire con il massimo dei voti. La prima volta che superi il portone i dubbi ti rincorrono: come farò se quasi non ho tempo da poter trascorrere sui libri di testo? Invece trovi professori straordinari, che credono in te, che non sono lì solo per spiegarti ma per accompagnarti nell’avventura della quinta. Essere in pochi (una decina) aiuta. E’ quasi uno studio seguito da insegnanti tutor. A dicembre hai già capito che ce la farai; il diploma non è più una segreta speranza ma diventa una sicura attesa».

