"Non chiudete la chiesa di don Aldo": l'allarme dei fedeli

STAGNO LOMBARDO (15 luglio 2019) - Allarme per la chiesa di Brancere. Alcuni fedeli infatti sono preoccupati che la parrocchiale sia destinata a chiudere definitivamente per assenza del parroco dopo la morte dell’indimenticato don Aldo Grechi. Un timore che il sacerdote don Giuseppe Galbignani si sente di escludere categoricamente. «La chiesa non chiuderà. Il prete che solitamente viene per la messa domenicale, ora non può più venire. Ma in accordo con la Curia abbiamo già trovato una soluzione. Quindi funerali, battesimi e messe festive si terranno regolarmente, come è sempre avvenuto».

Un fedele ha espresso tutte le sue preoccupazioni in una lettera aperta, ricordando la figura di don Aldo, scomparso circa un anno fa. Dopo una lunga permanenza di più 50 anni, ha creato la festa di ferragosto della Madonna sul Po, e tante altre iniziative, rendendo Brancere, immensamente grande e conosciuto da tutti, cremonesi e non.

