Monticelli, il motonauta Alex Cremona è fuori pericolo

MONTICELLI D'ONGINA (14 luglio 2019) - Notizie confortanti dall’ospedale di Parma: il campione di motonautica Alessandro Cremona sarebbe fuori pericolo, nonostante trauma cranico e toracico comunque seri. Il pilota, che ieri pomeriggio si è schiantato contro la riva durante la prima manche del campionato europeo F.250, ha riportato anche la frattura di un polso. A rassicurare i tanti in ansia per le sue condizioni, sono stati in primis i familiari attraverso i social network. Alex è sempre rimasto cosciente e reattivo. Il gp motonautico del Po nel frattempo è regolarmente in corso a San Nazzaro.

