Via i doni del re: «Non è giusto, tesori nostri»

PIZZIGHETTONE (14 luglio 2019) - É polemica sul trasferimento di una parte dei doni (XVI secolo) del re di Francia Francesco I, custoditi in parrocchia: da ieri il paliotto è al castello del Buonconsiglio di Trento per la mostra ‘Fili d’oro e dipinti di seta’ e resterà lì fino al 3 novembre, poi insieme ad un altro pezzo del tesoro finirà nel museo diocesano di Cremona. «Ok la mostra, ma un trasferimento definitivo lontano da Pizzighettone secondo me non ha alcun senso» commenta il presidente del Gruppo volontari mura Sergio Barili. Ad annunciare il trasloco è stata la stessa diocesi, parlando in primis dell’esposizione in corso a Trento. Secondo Barili si tratta di tesori preziosi che i pizzighettonesi non possono assolutamente perdere: «Siamo un paese turistico, bandiera arancione, e da anni viene fatto di tutto per aumentare l’attrattività del borgo. I doni di Francesco I sono di Pizzighettone ed è giusto che qui restino. É vero che la proprietà è della parrocchia, ma vista l’importanza sono patrimonio storico del paese intero».

