Laura Peveri: «Ho corso per il mio papà»

MONTICELLI (14 luglio 2019) - Ieri tutti i media nazionali hanno parlato della pattinatrice Laura Peveri e della sua impresa sportiva dedicata al papà Stefano, appena morto in un tragico incidente stradale. Un clamore che lei, abituata a sudare lontano dai riflettori, non si aspettava. Innumerevoli i messaggi di cordoglio e stima, in arrivo dal mondo dello sport ma anche da quello della politica. Il funerale del 55enne Peveri non è ancora stato fissato, ma intanto nelle ultime ore sul luogo dello schianto, a San Nazzaro, sono comparsi mazzi di fiori. La pattinatrice tornerà a Monticelli domani, giorno del suo 18esimo compleanno. Il papà l’avrebbe attesa a casa insieme alla mamma e ai due fratelli per festeggiare la maggiore età. Invece Laura dovrà affrontare il doloroso momento dell’addio. «Dopo la tragica notizia volevo ritirarmi, ma poi ho pensato a lui e a tutti i sacrifici che abbiamo fatto per arrivare a questo mondiale: non potevo buttare tutto». Dove quell’avevamo è riferito a papà Stefano, suo primo tifoso».

